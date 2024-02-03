Самка пингвина с малышом. Фото: flickr.com

Украинские полярники с Антарктиды показали удивительные кадры с малышами пингвинов. Уникальное видео снял биолог Вадим Ткаченко, работавший на острове Бут в районе станции "Вернадский".

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в субботу, 3 февраля.

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Ученые поделились информацией о том, что среди антарктических пингвинов встречаются особи, получившие прозвище "чинстрапы" за уникальную тонкую черную линию, проходящую через белую часть под подбородком.

Этот вид пингвинов является одним из наиболее многочисленных в Антарктиде, насчитывая примерно 7,5 миллиона пар.

Сезон размножения у этих птиц начинается в период с октября по ноябрь. Они обычно откладывают два яйца, хотя иногда могут быть случаи с одним или тремя яйцами.

"Примерно через месяц из этих яиц вылупляются молодые пингвины. Заботу о потомстве и высиживание яиц партнеры делят между собой, работая по очереди", — говорят в Национальном антарктическом центре.

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Ученые также рассказали, что в этом году на острове появилось 15 молодых чинстрапов. При этом они уточнили, что на острове Галиндез большинство антарктических пингвинов лишь останавливается, в то время как на острове Бут, расположенном на расстоянии 20 км к северу, находится их небольшая колония.

"Именно здесь одновременно гнездятся все 3 вида пингвинов рода Pygoscelis, встречающихся в нашем районе: субантарктические, антарктические и адели. Иногда украинские биологи встречали такое соседство трех видов и на других островах, но скорее как исключение. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов — это только на Буте", — добавили полярники.

Напомним, что на антарктической станции "Академик Вернадский" родилось немало пингвинят, однако биологи ожидают еще большего "беми-бума". Некоторые из новорожденных птенцов уже хорошо подросли, а другие находятся в гнездах родителей.

Добавим, в сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться за крылем (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.