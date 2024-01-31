Вночі дрони атакували Санкт-Петербург — що відомо

Завод "Невський мазут". Фото: росЗМІ

На російський Санкт-Петербург здійснили атаку безпілотники в ніч на 31 січня. Внаслідок цього у місті лунали вибухи та сталася пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Атака дронів на Санкт-Петербург 31 січня

Відомо, що мешканці Санкт-Петербурга чули вибух близько четвертої ранку.

Так, безпілотник атакував завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе. Внаслідок атаки там розпочалася пожежа.

Також уламки безпілотника пошкодили машини, що стояли на території заводу.

Причетність України до атаки

За даними РБК-Україна, яке посилається на джерела в українських спецслужбах, за атакою безпілотників на Санкт-Петербург стоїть ГУР.

Зазначається, що росіяни намагались збити український БпЛА з комплексу С-400, проте їм цього не вдалося — дрон все одно упав на території Невського НПЗ.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня Росію атакували невідомі безпілотники. Російське міноборони заявило, що ППО нібито збила всі повітряні цілі.

Крім того, один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник 29 січня. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Також ми писали, що в Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.