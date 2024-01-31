Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Вночі дрони атакували Санкт-Петербург — що відомо arrow

Вночі дрони атакували Санкт-Петербург — що відомо

31 січня 2024 10:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі дрони атакували Санкт-Петербург — що відомо
Завод "Невський мазут". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На російський Санкт-Петербург здійснили атаку безпілотники в ніч на 31 січня. Внаслідок цього у місті лунали вибухи та сталася пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Атака дронів на Санкт-Петербург 31 січня

Відомо, що мешканці Санкт-Петербурга чули вибух близько четвертої ранку.

Так, безпілотник атакував завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе. Внаслідок атаки там розпочалася пожежа. 

Також уламки безпілотника пошкодили машини, що стояли на території заводу.

Причетність України до атаки

За даними РБК-Україна, яке посилається на джерела в українських спецслужбах, за атакою безпілотників на Санкт-Петербург стоїть ГУР.

Зазначається, що росіяни намагались збити український БпЛА з комплексу С-400, проте їм цього не вдалося — дрон все одно упав на території Невського НПЗ.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 30 січня Росію атакували невідомі безпілотники. Російське міноборони заявило, що ППО нібито збила всі повітряні цілі. 

Крім того, один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник 29 січня. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Також ми писали, що в Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.

безпілотники
дрони
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі