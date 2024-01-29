Дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії
Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Атака на НПЗ у Ярославлі 29 січня
Відомо, що завод атакував безпілотник літакового типу — він впав біля установки гідрокрекінгу.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Наразі місце події оточили, очікується прибуття групи розмінування.
Що відомо про завод у Ярославлі
Експлуатацію нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" розпочали у 1961 році. Наразі він є одним із найбільших підприємств Росії, які здійснюють нафтопереробку.
Середній показник обсягу переробки нафти там становить близько 15 млн тонн на рік.
Нагадаємо, що у Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.
Також ми писали, що 19 січня українські дрони завдали ударів по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводі. Такі атаки є успішною операцією української розвідки.
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