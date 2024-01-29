Дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії

Нафтопереробний завод у Ярославлі. Фото: росЗМІ

Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що завод атакував безпілотник літакового типу — він впав біля установки гідрокрекінгу.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Наразі місце події оточили, очікується прибуття групи розмінування.

Що відомо про завод у Ярославлі

Експлуатацію нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" розпочали у 1961 році. Наразі він є одним із найбільших підприємств Росії, які здійснюють нафтопереробку.

Середній показник обсягу переробки нафти там становить близько 15 млн тонн на рік.

Нагадаємо, що у Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.

Також ми писали, що 19 січня українські дрони завдали ударів по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводі. Такі атаки є успішною операцією української розвідки.