Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії arrow

Дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії

29 січня 2024 09:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії
Нафтопереробний завод у Ярославлі. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Атака на НПЗ у Ярославлі 29 січня

Відомо, що завод атакував безпілотник літакового типу — він впав біля установки гідрокрекінгу.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Наразі місце події оточили, очікується прибуття групи розмінування.

Що відомо про завод у Ярославлі

Експлуатацію нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" розпочали у 1961 році. Наразі він є одним із найбільших підприємств Росії, які здійснюють нафтопереробку.

Середній показник обсягу переробки нафти там становить близько 15 млн тонн на рік.

Нагадаємо, що у Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.

Також ми писали, що 19 січня українські дрони завдали ударів по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводі. Такі атаки є успішною операцією української розвідки.

завод
безпілотники
дрони
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі