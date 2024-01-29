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Дрон атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России

29 января 2024 09:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дрон атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России
Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России атаковал беспилотник. Речь идет о "Славнефти-ЯНОС" в городе Ярославль.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Известно, что завод атаковал беспилотник самолетного типа — он упал возле установки гидрокрекинга.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сейчас место происшествия оцепили, ожидается прибытие группы разминирования.

Что известно о заводе в Ярославле

Эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" начали в 1961 году. В настоящее время он является одним из крупнейших предприятий России, осуществляющих нефтепереработку.

Средний показатель объема переработки нефти составляет около 15 млн тонн в год.

Напомним, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жаловались на удар беспилотника.

Также мы писали, что 19 января украинские дроны нанесли удары по нефтебазе в Брянской области и Тамбовском пороховом заводе. Такие атаки являются успешной операцией украинской разведки.

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