Дрон атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России атаковал беспилотник. Речь идет о "Славнефти-ЯНОС" в городе Ярославль.
Об этом сообщают российские СМИ.
Атака на НПЗ в Ярославле 29 января
Известно, что завод атаковал беспилотник самолетного типа — он упал возле установки гидрокрекинга.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Сейчас место происшествия оцепили, ожидается прибытие группы разминирования.
Что известно о заводе в Ярославле
Эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" начали в 1961 году. В настоящее время он является одним из крупнейших предприятий России, осуществляющих нефтепереработку.
Средний показатель объема переработки нефти составляет около 15 млн тонн в год.
Напомним, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жаловались на удар беспилотника.
Также мы писали, что 19 января украинские дроны нанесли удары по нефтебазе в Брянской области и Тамбовском пороховом заводе. Такие атаки являются успешной операцией украинской разведки.
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