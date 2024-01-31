Ночью дроны атаковали Санкт-Петербург — что известно

Завод "Невский мазут". Фото: росСМИ

На российский Санкт-Петербург совершили атаку беспилотники в ночь на 31 января. В результате в городе раздавались взрывы и произошел пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Атака дронов на Санкт-Петербург 31 января

Известно, что жители Санкт-Петербурга слышали взрыв около четырех утра.

Так, беспилотник атаковал завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе. В результате атаки там начался пожар.

Также обломки беспилотника повредили стоящие на территории завода машины.

Причастность Украины к атаке

По данным РБК-Украина, ссылающейся на источники в украинских спецслужбах, за атакой беспилотников на Санкт-Петербург стоит ГУР.

Отмечается, что россияне пытались сбить украинский БпЛА из комплекса С-400, однако им этого не удалось — дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 30 января Россию атаковали неизвестные беспилотники. Российское минобороны заявило, что ПВО якобы сбило все воздушные цели.

Кроме того, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России атаковал беспилотник 29 января. Речь идет о "Славнефти-ЯНОС" в городе Ярославль.

Также мы писали, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жаловались на удар беспилотника.