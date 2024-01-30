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У Росії заявили про атаку безпілотників вночі — деталі

30 січня 2024 07:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії заявили про атаку безпілотників вночі — деталі
Безпілотник у небі. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росію атакували невідомі безпілотники в ніч на 30 січня. Протиповітряними силами ворога нібито було збито всі цілі.

Про це повідомляє міноборони РФ.

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Зазначається, що вночі росіяни відбили масовану атаку безпілотників.

У міноборони кажуть, що нібито було збито 21 дрон:

  • над Кримом — 11;
  • над Білгородською областю — 5;
  • над Брянською — 3;
  • над Калузькою — 1;
  • над Тульською — 1.

Зокрема, губернатор Калузької області Шапша повідомив, що уламок дрона впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Нагадаємо, що один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник учора, 29 січня. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Також ми писали, що в Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.

безпілотники
дрони
війна в Україні
Росія
атака

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