У Росії заявили про атаку безпілотників вночі — деталі

Безпілотник у небі. Фото: скриншот з відео

Росію атакували невідомі безпілотники в ніч на 30 січня. Протиповітряними силами ворога нібито було збито всі цілі.

Про це повідомляє міноборони РФ.

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Зазначається, що вночі росіяни відбили масовану атаку безпілотників.

У міноборони кажуть, що нібито було збито 21 дрон:

над Кримом — 11;

над Білгородською областю — 5;

над Брянською — 3;

над Калузькою — 1;

над Тульською — 1.

Зокрема, губернатор Калузької області Шапша повідомив, що уламок дрона впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Нагадаємо, що один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник учора, 29 січня. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.

Також ми писали, що в Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.