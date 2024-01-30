У Росії заявили про атаку безпілотників вночі — деталі
Росію атакували невідомі безпілотники в ніч на 30 січня. Протиповітряними силами ворога нібито було збито всі цілі.
Про це повідомляє міноборони РФ.
Атака дронів на РФ 30 січня
Зазначається, що вночі росіяни відбили масовану атаку безпілотників.
У міноборони кажуть, що нібито було збито 21 дрон:
- над Кримом — 11;
- над Білгородською областю — 5;
- над Брянською — 3;
- над Калузькою — 1;
- над Тульською — 1.
Зокрема, губернатор Калузької області Шапша повідомив, що уламок дрона впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
Нагадаємо, що один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії атакував безпілотник учора, 29 січня. Йдеться про "Славнефть-ЯНОС" у місті Ярославль.
Також ми писали, що в Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржилися на удар безпілотника.
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