В России заявили об атаке беспилотников ночью — детали

Беспилотник в небе. Фото: скриншот с видео

Россию атаковали неизвестные беспилотники в ночь на 30 января. Противовоздушными силами врага якобы были сбиты все цели.

Об этом сообщает минобороны РФ.

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Атака дронов на РФ 30 января

Отмечается, что ночью россияне отразили массированную атаку беспилотников.

В минобороны говорят, что якобы был сбит 21 дрон:

над Крымом — 11;

над Белгородской областью — 5;

над Брянской — 3;

над Калужской — 1;

над Тульской — 1.

В частности, губернатор Калужской области Шапша сообщил, что обломок дрона упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Напомним, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России атаковал беспилотник вчера, 29 января. Речь идет о "Славнефти-ЯНОС" в городе Ярославль.

Также мы писали, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жаловались на удар беспилотника.