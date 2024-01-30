Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В России заявили об атаке беспилотников ночью — детали arrow

В России заявили об атаке беспилотников ночью — детали

30 января 2024 07:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России заявили об атаке беспилотников ночью — детали
Беспилотник в небе. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россию атаковали неизвестные беспилотники в ночь на 30 января. Противовоздушными силами врага якобы были сбиты все цели.

Об этом сообщает минобороны РФ.

Читайте также:

Атака дронов на РФ 30 января

Отмечается, что ночью россияне отразили массированную атаку беспилотников.

В минобороны говорят, что якобы был сбит 21 дрон:

  • над Крымом — 11;
  • над Белгородской областью — 5;
  • над Брянской — 3;
  • над Калужской — 1;
  • над Тульской — 1.

В частности, губернатор Калужской области Шапша сообщил, что обломок дрона упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Напомним, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России атаковал беспилотник вчера, 29 января. Речь идет о "Славнефти-ЯНОС" в городе Ярославль.

Также мы писали, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жаловались на удар беспилотника.

беспилотники
дроны
война в Украине
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме