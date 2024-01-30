В России заявили об атаке беспилотников ночью — детали
Россию атаковали неизвестные беспилотники в ночь на 30 января. Противовоздушными силами врага якобы были сбиты все цели.
Об этом сообщает минобороны РФ.
Атака дронов на РФ 30 января
Отмечается, что ночью россияне отразили массированную атаку беспилотников.
В минобороны говорят, что якобы был сбит 21 дрон:
- над Крымом — 11;
- над Белгородской областью — 5;
- над Брянской — 3;
- над Калужской — 1;
- над Тульской — 1.
В частности, губернатор Калужской области Шапша сообщил, что обломок дрона упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.
Напомним, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России атаковал беспилотник вчера, 29 января. Речь идет о "Славнефти-ЯНОС" в городе Ярославль.
Также мы писали, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жаловались на удар беспилотника.
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