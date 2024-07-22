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Власник Hamster Kombat розкрив себе, коли звернувся за патентом, — росЗМІ

22 липня 2024 20:30
Галина Шподарева - редактор
Власником популярної гри-клікера Hamster Kombat виявився росіянин
Інтерфейс гри Hamster Kombat. Ілюстративне фото: kamysh.press
Галина Шподарева - редактор

Власником популярної в багатьох країнах гри про віртуального хом'яка виявився бізнесмен з Росії Едуард Гуринович. Це стало відомо після того, як підприємець подав заявку на отримання патенту на словосполучення Hamster Kombat.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як пишуть росЗМІ, підприємець подав заявку в Роспатент на словосполучення Hamster Kombat та отримав позитивне рішення — відповідний товарний знак зареєстрували.

"Цікаво, що жодних фінансових послуг, згідно із заявкою в Роспатенті, не було зазначено, проте є бізнес-послуги посередницького характеру з підбору приватних інвесторів і бізнесменів, яким потрібне фінансування для розвитку", — йдеться в статті.

Про самого Едуарда Гуриновича відомо, що він заснував онлайн-аукціон з продажу старих автомобілів під назвою CarPrise і сервіс кредитних послуг CarMoney.

Власник Hamster Kombat розкрив себе, коли звернувся за патентом, — росЗМІ - фото 1
Російський підприємець Едуард Гуринович. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у мережі популярності набирає гра Hamster Kombat, проте вона може нести загрозу для українців. Через те, що у ній присутній російський домен, у базі може накопичуватися особиста інформація користувачів, яку згодом може використовувати Росія.

Раніше ми вже писали, що дана гра може бути російською, через що несе небезпеку для українських гравців. Проєкт має офіційний сайт, домен верхнього рівня якого — .io, однак він має закінчення /ru. На порталі та офіційних соцмережах відсутня інформація про розробників.

Також повідомлялося, що у низці європейських країн почали дедалі частіше заявляти, що Кремль шпигує за користувачами мережі інтернет та старається навіть вербувати жителів Європи.

 

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