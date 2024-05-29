У грі Hamster Kombat знайшли російський слід

У грі з хом'яком Hamster Kombat знайшли "російський слід" — чому українці в небезпеці
У мережі популярності останніми тижнями набирає гра Hamster Kombat, проте вона може нести загрозу для українців. Через те, що у ній присутній російськиий домен, у базі може накопичуватися особиста інформація користувачів, яку згодом може використовувати Росія.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
Чим для українців може бути небезпечна гра
Останнім часом серед українців ця гра набрала особливої популярності, вона досить проста та яскрава. У ній необхідно заробляти віртуальні монети, клікаючи на екран, а також виконувати різноманітні завдання. Однак для українців гра може нести загрозу.
"Так, Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group — одним із найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг провайдерів, що входить у холдинг РБК. Позаяк російські компанії зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу, це становить загрозу для українців. Їх особисті дані можуть використати для невідомих цілей", — йдеться в заяві SPRAVDI.
Нагадаємо, раніше у низці європейськиї країн почали дедалі частіше заявляти, що Кремль шпигує за користувачами мережі інтернет та старається навіть вербувати жителів Європи.
У Румунії затримали шпигуна РФ, який визначав місцезнаходдження об'єктів НАТО та через російське посольство передавав у Кремль дані.
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