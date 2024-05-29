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У грі з хом'яком Hamster Kombat знайшли "російський слід" — чому українці в небезпеці

29 травня 2024 09:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У грі Hamster Kombat знайшли російський слід
Інтерфейс гри Hamster Kombat. Ілюстративне фото: kamysh.press
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У мережі популярності останніми тижнями набирає гра Hamster Kombat, проте вона може нести загрозу для українців. Через те, що у ній присутній російськиий домен, у базі може накопичуватися особиста інформація користувачів, яку згодом може використовувати Росія.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Останнім часом серед українців ця гра набрала особливої популярності, вона досить проста та яскрава. У ній необхідно заробляти віртуальні монети, клікаючи на екран, а також виконувати різноманітні завдання. Однак для українців гра може нести загрозу.

"Так, Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group одним із найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг провайдерів, що входить у холдинг РБК. Позаяк російські компанії зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу, це становить загрозу для українців. Їх особисті дані можуть використати для невідомих цілей", — йдеться в заяві SPRAVDI.

Нагадаємо, раніше у низці європейськиї країн почали дедалі частіше заявляти, що Кремль шпигує за користувачами мережі інтернет та старається навіть вербувати жителів Європи.

У Румунії затримали шпигуна РФ, який визначав місцезнаходдження об'єктів НАТО та через російське посольство передавав у Кремль дані. 

українці
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гра
Росія

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