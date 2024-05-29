В игре Hamster Kombat нашли русский след

Интерфейс игры Hamster Kombat. Иллюстративное фото: kamysh.press

В сети популярности в последние недели набирает игра Hamster Kombat, однако она может представлять угрозу для украинцев. Из-за того, что в ней находится русский домен, в базе может скапливаться личная информация юзеров, которую потом может использовать Россия.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI\.

Читайте также:

Чем для украинцев может быть опасна игра

В последнее время среди украинцев эта игра приобрела особую популярность, она довольно проста и ярка. В ней необходимо зарабатывать виртуальные монеты, кликая на экран, а также выполнять различные задания. Однако для украинцев игра может представлять угрозу.

"Да, Hamster Kombat зарегистрирован RU-CENTER Group – одним из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг провайдеров, входящий в холдинг РБК. Поскольку российские компании обязаны хранить на серверах внутренние данные пользователей и предоставлять их силовикам по требованию, это представляет угрозу для украинцев. Их личные данные могут использовать для неизвестных целей", — говорится в заявлении SPRAVDI.

Напомним, ранее в ряде европейских стран стали все чаще заявлять, что Кремль шпионит за пользователями сети интернет и старается даже вербовать жителей Европы.

В Румынии задержан шпион РФ, который определял местонахождение объектов НАТО и через российское посольство передавал в Кремль данные.