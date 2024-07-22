Владельцем популярной игры-кликера Hamster Kombat оказался россиянин

Интерфейс игры Hamster Kombat. Иллюстративное фото: kamysh.press

Владельцем популярной во многих странах игры о виртуальном хомяке оказался бизнесмен из России Эдуард Гуринович. Это стало известно после того, как предприниматель подал заявку на получение патента на словосочетание Hamster Kombat.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Страна происхождения виртуального хомяка.

Как пишут росСМИ, предприниматель подал заявку в Роспатент на словосочетание Hamster Kombat и получил положительное решение — соответствующий товарный знак зарегистрировали.

"Интересно, что никаких финансовых услуг, согласно заявке в Роспатенте, не было указано, однако есть бизнес-услуги посреднического характера по подбору частных инвесторов и бизнесменов, которым требуется финансирование для развития", — говорится в статье.

О самом Эдуарде Гуриновиче известно, что он основал онлайн-аукцион по продаже подержанных автомобилей под названием CarPrise и сервис кредитных услуг CarMoney.

Российский предприниматель Эдуард Гуринович. Фото: росСМИ

Напомним, в сети набирает популярность игра Hamster Kombat, однако она может представлять угрозу для украинцев. Из-за того, что в ней находится русский домен, в базе может скапливаться личная информация юзеров, которую потом может употреблять Россия.

Ранее мы уже писали, что данная игра может быть на русском языке, из-за чего несет опасность для украинских игроков. Проект имеет официальный сайт, домен верхнего уровня которого — .io, однако он имеет окончание /ru. На портале и официальных соцсетях отсутствует информация о разработчиках.

Также сообщалось, что в ряде европейских стран все чаще стали заявлять, что Кремль шпионит за пользователями сети интернет и старается даже вербовать жителей Европы.