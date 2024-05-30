Росіяни можуть бути творцями гри Hamster Kombat

Hamster Kombat. Фото: соцмережі

В Україні набрала популярності безплатна гра у Telegram, де можна керувати віртуальним хом’яком. За різні дії гравці отримують монети, які потім нібито можна конвертувати у криптовалюту.

Що не так з цією грою, розповіли Подробиці.

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Гра Hamster Kombat

Так, у безплатній грі необхідно "тапати" на зображення хом’яка, аби заробити валюту. Таким чином можна збільшувати рівень гризуна, від чого надалі збільшується і прибуток.

Як відомо, гра швидко набрала популярності серед людей, зокрема, в Україні та наразі налічує понад 42 млн активних гравців по всьому світу. Користувачі у різних соцмережах залишають посилання на гру та кажуть про легкий заробіток.

Російський слід

Однак за деякими даними, гра може бути російською, через що несе небезпеку для українських гравців. Проєкт має офіційний сайт, домен верхнього рівня якого — .io, однак він має закінчення /ru. На порталі та офіційних соцмережах відсутня інформація про розробників.

Під час перевірки сайту Hamster Kombat за допомогою сервісу перевірки доменів, спостерігається російський слід.

Скриншот перевірки домену

У пунктах "Registrant Country" та "Registrant State/Province" і так все зрозуміло: RU та Москва. Також контактний номер телефону починається на +749 — це ідентифікатор Росії.

Скриншот перевірки домену

А пункт "Registrar URL" відповідає за власників серверів, на яких є сайт — це nic.ru, який в Україні не можна відкрити без VPN.

Якщо перевірити його, то з'ясовується, що це — "один з найбільших в Росії реєстраторів доменних імен та хостинг-провайдерів", який має офіс у Москві.

Чим небезпечна гра для українців

Як відомо, російські компанії зобов'язані зберігати дані користувачів та за запитом мають передавати їх державним органам. Тому особисті дані українських гравців можуть використати без їхнього контролю для будь-яких цілей.

Раніше ми писали, що Росія шпигує за користувачами мережі інтернет у різних країнах світу та навіть намагається вербувати жителів Європи.

Крім того, в Одесі затримали керівника однієї з компаній, який допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності на території України.