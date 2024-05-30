Россияне могут быть создателями игры Hamster Kombat

Хамстер Комбат. Фото: соцсети

В Украине набрала популярность бесплатная игра в Telegram, где можно управлять виртуальным хомяком. За разные действия игроки получают монеты, которые потом якобы можно конвертировать в криптовалюту.

Что не так с этой игрой, рассказали Подробиці.

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Игра Hamster Kombat

Так, в бесплатной игре необходимо "тапать" на изображение хомяка, чтобы заработать валюту. Таким образом можно увеличивать уровень грызуна, от чего в дальнейшем увеличивается и прибыль.

Как известно, игра быстро набрала популярность среди людей, в частности, в Украине и сейчас насчитывает более 42 млн активных игроков по всему миру. Пользователи в разных соцсетях оставляют ссылку на игру и говорят о легком заработке.

Российский след

Однако по некоторым данным, игра может быть российской, из-за чего несет опасность для украинских игроков. Проект имеет официальный сайт, домен верхнего уровня которого — .io, однако он имеет окончание /ru. На портале и официальных соцсетях отсутствует информация о разработчиках.

При проверке сайта Hamster Kombat с помощью сервиса проверки доменов наблюдается российский след.

Скриншот проверки домена

В пунктах "Registrant Country" и "Registrant State/Province" и так все ясно: RU и Москва. Также контактный номер телефона начинается на +749 — это идентификатор России.

Скриншот проверки домена

А пункт "Registrar URL" отвечает за владельцев серверов, на которых есть сайт — это nic.ru, который в Украине нельзя открыть без VPN.

Если проверить его, то выясняется, что это "один из крупнейших в России регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров", который имеет офис в Москве.

Чем опасна игра для украинцев

Как известно, российские компании обязаны хранить данные пользователей и по запросу передавать их государственным органам. Поэтому личные данные украинских игроков могут использовать без контроля для любых целей.

Ранее мы писали, что Россия шпионит за пользователями сети интернет в разных странах мира и даже пытается вербовать жителей Европы.

Кроме того, в Одессе задержан руководитель одной из компаний, который помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности на территории Украины.