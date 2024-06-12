На Полтавщині працівники УЗ крали паливо - компанії завдано збитків на 500 тисяч

Крадіжка пального. Фото: скриншот з відео

У Полтавській області правоохоронці затримали співробітників "Укрзалізниці". Їх підозрюють у крадіжці пального на 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції у Telegram.

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Викрадали тонни пального

Правоохоронці з'ясували, що працівники однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" зливали пальне на території залізничної станції неподалік міста Кременчук.

Перед кожним таким "виходом" учасники схеми узгоджували дату, час та місце збору, а також дотримувались посилених заходів конспірації — використовували радіостанції, спілкувалися виключно через месенджери та виставляли на маршрутах так званих "фішкарів", які спостерігали, аби ніхто не помітив протиправні дії.

"За раз учасники групи могли викрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Надалі вони вивозили його на автомобілі до місць зберігання — гаражів та підсобних приміщень, які належали фігурантам", — йдеться у повідомленні.

Надалі працівники компанії збували пальне на території Кременчуцького району. Їх затримали на "гарячому" — під час крадіжки дизелю з вантажного тепловоза, який зупинився на залізничній станції.

Поліцейські повідомили про підозру п’ятьом учасникам оборудки, сума завданих збитків сягнула 500 тис. гривень. Трьом учасникам схеми суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 242 тис. гривень за кожного. Наразі триває розгляд клопотань стосовно ще двох зловмисників.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві правоохоронці оголосили підозру експосадовцю "Центренерго". Він закупив запчастини для турбін зі збитком у понад 6,6 млн гривень.

Також ми писали, що у Чернігові поліція затримала грабіжників, які хотіли пограбувати банк на 5 млн гривень.