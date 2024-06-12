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Украли топлива на полмиллиона — на Полтавщине задержали работников Укрзализныци

12 июня 2024 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Полтавщине работники УЗ воровали топливо - компании нанесен ущерб на 500 тысяч
Кража топлива. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Полтавской области правоохранители задержали сотрудников "Укрзализныци". Их подозревают в краже топлива на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента Стратегических Расследований Нацполиции в Telegram.

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Правоохранители выяснили, что работники одного из региональных филиалов "Укрзализныци" сливали топливо на территории железнодорожной станции недалеко от города Кременчуг.

Перед каждым таким "выходом" участники схемы согласовывали дату, время и место сбора, а также соблюдали усиленные меры конспирации — использовали радиостанции, общались исключительно через мессенджеры и выставляли на маршрутах так называемых "фишкарей", которые наблюдали, чтобы никто не заметил противоправные действия.

"За раз участники группы могли украсть из локомотивов до одной тонны топлива. В дальнейшем они вывозили его на автомобили в места хранения — гаражи и подсобные помещения, которые принадлежали фигурантам", — говорится в сообщении.

В дальнейшем работники компании сбывали топливо на территории Кременчугского района. Их задержали на "горячем" — во время кражи дизеля из грузового тепловоза, который остановился на железнодорожной станции.

Полицейские сообщили о подозрении пяти участникам сделки, сумма нанесенного ущерба достигла 500 тыс. гривен. Трем участникам схемы суд уже избрал меры пресечения в виде удержания под стражей с правом внесения залога в размере более 242 тыс. гривен за каждого. В настоящее время идет рассмотрение ходатайств относительно еще двух злоумышленников.

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Скриншот поста полиции

Напомним, в Киеве правоохранители объявили подозрение экс-чиновнику "Центрэнерго". Он закупил запчасти для турбин с убытком более чем в 6,6 млн гривен.

Также мы писали, что в Чернигове полиция задержала грабителей, который хотели ограбить банк на 5 млн гривен.

кража
полиция
Полтавская область
Укрзализныця
топливо

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