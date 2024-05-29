1 та 2 червня розпочне курсувати гірський шатл від УЗ

Гірський шатл. Фото: соцмережі

Укрзалізниця призначає "гірський шатл" зі Львова до низки населених пунктів у Карпатах на найближчі вихідні 1-2 червня. Йдеться про Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту та Рахів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 29 травня.

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Так, поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22 й прибуде до:

Івано-Франківська 17:39 — 17:43;

Яремче 19:10 — 19:14;

Татарів-Буковель 19:39 — 19:41;

Ворохта 19:52.

З Ворохти до Рахова поїзд продовжить свій маршрут за наступним розкладом руху: Ворохта 19:52 — 19:56, Ясіня 20:34 — 20:36, Кваси 20:59 — 21:01, Рахів 21:19.

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48 й прибуде у:

Кваси 04:07 — 04:09;

Ясіня 04:31 — 04:33;

Ворохта 05:12 — 05:18;

Татарів-Буковель 05:28 — 05:30;

Яремче 06:03 — 06:07;

Івано-Франківськ 07:50 — 07:55;

Львів 10:07.

А 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.

"Поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова)", — уточнили в УЗ.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.

Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, Укрзалізниця ухвалила рішення про підвищення цін на постільні комплекти у потягах. Ця ініціатива була схвалена правлінням 20 травня, і нові тарифи набрали чинності з 22 травня.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на потяг. Пасажири зможуть дізнаватися час та маршрути, а також користуватися іншими функціями оновленого сервісу.