1 та 2 червня розпочне курсувати гірський шатл від УЗ

Укрзалізниця призначила гірський шатл на найближчі вихідні — як це працює
Укрзалізниця призначає "гірський шатл" зі Львова до низки населених пунктів у Карпатах на найближчі вихідні 1-2 червня. Йдеться про Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту та Рахів.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 29 травня.
Гірський шатл від Укрзалізниці
Так, поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22 й прибуде до:
- Івано-Франківська 17:39 — 17:43;
- Яремче 19:10 — 19:14;
- Татарів-Буковель 19:39 — 19:41;
- Ворохта 19:52.
З Ворохти до Рахова поїзд продовжить свій маршрут за наступним розкладом руху: Ворохта 19:52 — 19:56, Ясіня 20:34 — 20:36, Кваси 20:59 — 21:01, Рахів 21:19.
У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48 й прибуде у:
- Кваси 04:07 — 04:09;
- Ясіня 04:31 — 04:33;
- Ворохта 05:12 — 05:18;
- Татарів-Буковель 05:28 — 05:30;
- Яремче 06:03 — 06:07;
- Івано-Франківськ 07:50 — 07:55;
- Львів 10:07.
А 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.
"Поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова)", — уточнили в УЗ.
Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.
Нагадаємо, Укрзалізниця ухвалила рішення про підвищення цін на постільні комплекти у потягах. Ця ініціатива була схвалена правлінням 20 травня, і нові тарифи набрали чинності з 22 травня.
Також ми писали, що Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на потяг. Пасажири зможуть дізнаватися час та маршрути, а також користуватися іншими функціями оновленого сервісу.
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