Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Суми, розклад курсування

Пасажири стоять на пероні біля поїзда. Фото ілюстративне: Сумська ОВА/Telegram

"Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд за маршрутом Київ – Суми. Він курсуватиме всього один тиждень — з 18 по 26 травня.

Про це повідомляється у Telegram "Укрзалізниці".

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Розклад додаткового поїзда Київ – Суми

Поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до Сум — о 13:19.

"Оперативно посилюємо транспортний звʼязок Сумщини зі столицею призначенням додаткового денного поїзда №279/280 Київ – Суми", — кажуть залізничники.

Скриншот з Telegram/Укрзалізниця

У зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47.

Всі вагони — з сидячими місцями.

Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.

"По станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті "Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень, 15 травня, під час російських обстрілів на Дніпропетровщині загинули двоє працівників "Укрзалізниці". Чоловіки були оглядачами-ремонтниками вагонів.

Раніше "Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом.