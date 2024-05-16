Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Суми, розклад курсування

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд на північ України — розклад
"Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд за маршрутом Київ – Суми. Він курсуватиме всього один тиждень — з 18 по 26 травня.
Про це повідомляється у Telegram "Укрзалізниці".
Розклад додаткового поїзда Київ – Суми
Поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до Сум — о 13:19.
"Оперативно посилюємо транспортний звʼязок Сумщини зі столицею призначенням додаткового денного поїзда №279/280 Київ – Суми", — кажуть залізничники.
У зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47.
Всі вагони — з сидячими місцями.
Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.
"По станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті "Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень, 15 травня, під час російських обстрілів на Дніпропетровщині загинули двоє працівників "Укрзалізниці". Чоловіки були оглядачами-ремонтниками вагонів.
Раніше "Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом.
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