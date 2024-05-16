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Укрзализныця назначила дополнительный поезд на север Украины — расписание

16 мая 2024 05:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев-Сумы, расписание курсирования
Пассажиры стоят на перроне у поезда. Фото иллюстративное: Сумская ОВА/Telegram
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд по маршруту Киев – Сумы. Он будет курсировать всего одну неделю — с 18 по 26 мая.

Об этом сообщается в Telegram "Укрзализныци".

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Поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая и отправляться из Киева в 07:33. Прибытие в Сумы — в 13:19.

"Оперативно усиливаем транспортную связь Сумщины со столицей назначением дополнительного дневного поезда №279/280 Киев – Сумы", — говорят железнодорожники.

Додатковий потяг Київ-Суми
Скриншот с Telegram/Укрзализныця

В обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.
Все вагоны — с сидячими местами.

Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

"По станции Киев-Пассажирский доступны несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы: пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзализныци", — говорится в сообщении.

Напомним, днем, 15 мая, во время российских обстрелов на Днепропетровщине погибли два работника "Укрзализныци". Мужчины были осмотрщиками-ремонтниками вагонов.

Ранее "Укрзализныця" восстановила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом.

Киев
Укрзализныця
Сумы
поезда
война в Украине

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