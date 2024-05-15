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Укрзалізниця запустила новий сервіс для купівлі квитків

15 травня 2024 08:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Укрзалізниця запустила новий сайт
Потяг Укрзалізниці. Фото: Бізнес Цензор
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на потяг. Пасажири зможуть дізнаватися час та маршрути, а також користуватися іншими функціями оновленого сервісу.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у вівторок, 14 травня. 

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"Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

Укрзалізниця
Пост Укрзалізниці в Telegram

Також повідомляється, що сайт розроблений за допомогою нових ІТ-рішень та за підтримки Mastercart. Крім основних функцій, наприклад, таких як замовлення квитків, ознайомлення із маршрутом та часом відправлення потяга, на сайті можна:

  • купувати квитки, у тому числі для міжнародного сполучення;
  • повертати квитки та обмінювати їх;
  • безготівково оплачувати вартість поїздки;
  • придбати квитки у жіноче купе та багато іншого. 

Для комфорту всіх користувачів перехід на новий ресурс буде здійснюватися поступово.  

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Раніше сімом особам НАБУ висунуло обвинувачення про розкрадання грошей Укрзалізниці. Загальна сума вкрадених грошей становить близько п'ять мільйонів гривень. 

Укрзалізниця
залізниця
потяг
квитки
сайти

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