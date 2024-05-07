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На столичному вокзалі відкрили пункт рекрутингу до ЗСУ

7 травня 2024 16:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На столичному вокзалі відкрили пункт рекрутингу до ЗСУ
Пункт рекрутингу ЗСУ. Фото: Укрзалізниця
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок, 7 травня.

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пункт рекрутингу
Відкриття пункту рекрутингу до ЗСУ. Фото: Укрзалізниця

Пункт рекрутингу — частина прозорої комунікації з громадянами

Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

Працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах.

"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їхня мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних", — зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

"Ми вже пропонуємо пріоритетне бронювання квитків для військовослужбовців та забезпечуємо низку стратегічних перевезень. Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони", — розповів член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

 

пункт рекрутингу
Відкриття пункту рекрутингу до ЗСУ. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, громадяни України мають можливість приєднатися до армії не тільки через Територіальні центри комплектування, але також через інтернет та в рекрутингових центрах. Окрім того, процес рекрутингу пропонує певні переваги.

До слова, до середини червня в Україні планують запустити роботу близько 30 Центрів рекрутингу української армії. Наразі вони є у Києві, Львові, Дніпропетровській і Полтавській областях та в інших регіонах.

Як відомо, в Міністерстві оборони України розповіли про новий алгоритм рекрутингу до Збройних сил України. Його мета — заміна застарілих підходів на новий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Укрзалізниця
військовий призов
вокзали
мобілізація
війна в Україні
Рекрутинг

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