На столичном вокзале открыли пункт рекрутинга в ВСУ

Пункт рекрутинга ВСУ. Фото: Укрзализныця

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 7 мая.

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Открытие пункта рекрутинга в ВСУ. Фото: Укрзализныця

Пункт рекрутинга — часть прозрачной коммуникации с гражданами

Информационный пункт рекрутинга расположен в центральном вестибюле вокзала между главным инфопоинтом и входом в зал №3.

Сотрудники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на часто задаваемые вопросы о должностях в военных подразделениях.

"Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре к рядам Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно, даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных ", — отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

"Мы уже предлагаем приоритетное бронирование билетов для военнослужащих и обеспечиваем ряд стратегических перевозок. Киевский вокзал ежедневно проходят более 20 тысяч человек, поэтому это очень естественная точка контакта с украинцами, где нам будет удобно информировать их о возможности присоединиться к рядам Сил обороны", — рассказал член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Открытие пункта рекрутинга в ВСУ. Фото: Укрзализныця

Напомним, граждане Украины могут присоединиться к армии не только через Территориальные центры комплектования, но также через интернет и в рекрутинговых центрах. Кроме того, процесс рекрутинга предлагает некоторые преимущества.

К слову, к середине июня в Украине планируется запустить работу около 30 Центров рекрутинга украинской армии. Сейчас они находятся в Киеве, Львове, Днепропетровской и Полтавской областях и в других регионах.

Как известно, в Министерстве обороны Украины рассказали о новом алгоритме рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Его цель — замена устаревших подходов на новый механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.