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Укрзализныця запустила новый сервис для покупки билетов

15 мая 2024 08:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Укрзализныця запустила новый сайт
Поезд Укрзализныци. Фото: Бізнес Цензор
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на поезд. Пассажиры смогут узнавать время и маршруты, а также использовать другие функции обновленного сервиса.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram во вторник, 14 мая.

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"Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дію.Підпис. Благодаря слаженной работе нашей ИТ-команды, Пассажирской компании и партнеров качественную диджилизацию сервисов от Укрзализныци", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Укрзалізниця
Пост Укрзалицныци в Telegram

Также сообщается, что сайт разработан с помощью новых ИТ-решений и поддержки Mastercart. Кроме основных функций, таких как заказ билетов, ознакомление с маршрутом и временем отправления поезда, на сайте можно:

  • покупать билеты, в том числе для международного сообщения;
  • возвращать билеты и обменивать их;
  • безналично оплачивать стоимость поездки;
  • купить билеты в женское купе и многое другое.

Для комфорта всех пользователей переход на новый ресурс будет производиться постепенно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Ранее семи человекам НАБУ выдвинуло обвинение о хищении денег Укрзализныци. Общая сумма украденных денег составляет около пяти миллионов гривен.

Укрзализныця
железная дорога
поезд
билеты
сайты

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