Укрзализныця запустила новый сайт

Поезд Укрзализныци. Фото: Бізнес Цензор

Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на поезд. Пассажиры смогут узнавать время и маршруты, а также использовать другие функции обновленного сервиса.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram во вторник, 14 мая.

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Новый сервис Укрзализныци

"Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дію.Підпис. Благодаря слаженной работе нашей ИТ-команды, Пассажирской компании и партнеров качественную диджилизацию сервисов от Укрзализныци", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Пост Укрзалицныци в Telegram

Также сообщается, что сайт разработан с помощью новых ИТ-решений и поддержки Mastercart. Кроме основных функций, таких как заказ билетов, ознакомление с маршрутом и временем отправления поезда, на сайте можно:

покупать билеты, в том числе для международного сообщения;

возвращать билеты и обменивать их;

безналично оплачивать стоимость поездки;

купить билеты в женское купе и многое другое.

Для комфорта всех пользователей переход на новый ресурс будет производиться постепенно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Ранее семи человекам НАБУ выдвинуло обвинение о хищении денег Укрзализныци. Общая сумма украденных денег составляет около пяти миллионов гривен.