1 и 2 июня начнет курсировать горный шаттл от УЗ

Горный шаттл. Фото: соцсети

Укрзализныця назначает "горный шаттл" из Львова в ряд населенных пунктов в Карпатах на ближайшие выходные 1-2 июня. Речь идет о Яремче, Татарове-Буковеле, Ворохте и Рахове.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 29 мая.

Читайте также:

Горный шаттл от Укрзализныци

Так, поезд №816 Львов-Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22 и прибудет в:

Ивано-Франковск 17:39 — 17:43;

Яремче 19:10 — 19:14;

Татаров-Буковель 19:39 — 19:41;

Ворохта 19:52.

Из Ворохты в Рахов поезд продолжит свой маршрут по следующему расписанию движения: Ворохта 19:52 — 19:56, Ясиня 20:34 — 20:36, Квасы 20:59 — 21:01, Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд №815 Рахов — Львов отправится из Рахова 2 июня в 03:48 и прибудет в:

Квасы 04:07 — 04:09;

Ясиня 04:31 — 04:33;

Ворохта 05:12 — 05:18;

Татаров-Буковель 05:28 — 05:30;

Яремче 06:03 — 06:07;

Ивано-Франковск 07:50 — 07:55;

Львов 10:07.

А 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) аналогичным расписанием движения.

"Поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин — в дни курсирования поезда в Рахов)", — уточнили в УЗ.

Посмотреть расписание и купить билеты можно в приложении Укрзализныци и на обновленном веб-сайте.

Скриншот поста УЗ

Напомним, Укрзализныця приняла решение о повышении цен на постельные комплекты в поездах. Эта инициатива была одобрена правлением 20 мая, и новые тарифы вступили в силу с 22 мая.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает обновленный сайт для покупки билетов на поезд. Пассажиры смогут узнавать время и маршруты, а также использовать другие функции обновленного сервиса.