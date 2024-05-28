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Поліція затримала грабіжників, які хотіли пограбувати чернігівський банк на 5 млн грн

28 травня 2024 18:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Пограбування по-чернігівськи — поліцейські затримали грабіжників, які хотіли вкрасти гроші з банку
Поліцейські оглядають вилучені в грабіжників речові докази. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Поліцейський спецпідрозділ "КОРД" спільно з Департаментом карного розшку Дніпропетровського, Запорізького та Миколаївського поліцейських управлінь провели силову спецоперацію з арешту банди грабіжників, які хотіли пограбувати чернігівський банк. Зловмисники планували викрасти понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернігівській області

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Правоохоронець біля банку у Чернігові, де сталося пограбування. Джерело: Національна поліція

За інформацією правоохоронців, вранці, 6 травня поліція отримала повідомлення про вибух та пожежу в одному з банків в центрі Чернігова. Серед людей втрат не було, проте судмедексперти зафіксували невдалі спробу залму банківських комірок у депозитарії. Зловмисники через руйнації будівлі так і не змогли дістатись майна клієнтів банку.

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Поліцейські вилучають речові докази. Джерело: Національна поліція

Злочинцями виявилися 40-річний мешканець Запорізької області та 42-річний мешканець Миколаївської області, раніше судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Під час обшуків було вилучено дві 50-літрові діжки з канабісом та пістолет, що було доправлено на експертизу.

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Силовики "КОРДу" арештовують грабіжника. Джерело: Національна поліція

Зловмисники були заарештовані за підозрою в грабіжництві та умисному псуванні майна. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Частину грошей було вкрадено

Проте за інформацією джерела видання Страна.ua в лавах поліції, грабіжники могли вкрасти частину грошей. Викрадена сума оцінюється в 2,4 млн грн. 

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Лаз, яким рухалися грабіжники. Джерело: Національна поліція

"Вони через вентиляційний отвір заповнили приміщення горючими матеріалами та підпалили. Коли горючі матеріали спалахнули, пролунав вибух, після чого приміщення обрушилося. Після цього грабіжники проникли до приміщення, де із осередків зберігання вкрали частину грошей", — каже джерело.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція викрила підприємство, яке неналежно зберігало небезпечні медичні відходи, через що могла спалахнути пандемія.

Водночас у Харкові на шість років позбавлення волі засудили мародера, який обкрадав зруйновані будинки на напівзруйнованій Північній Салтівці.

поліція
Миколаїв
Чернігів
Запоріжжя
гроші
Україна
грабіж
банки
пограбування
Кримінал

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