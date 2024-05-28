Ограбление по-черниговски — полицейские задержали грабителей, которые хотели украсть деньги из банка

Полиция задержала грабителей, которіе хотели ограбить черниговский банк на 5 млн грн
Полицейское спецподразделение "КОРД" совместно с Департаментом уголовного розыска Днепропетровского, Запорожского и Николаевского полицейских управлений провели силовую спецоперацию по аресту банды грабителей, которые хотели ограбить черниговский банк. Злоумышленники планировали похитить более 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.
Полиция и спецназ задержали грабителей банка
По информации правоохранителей, утром 6 мая полиция получила сообщение о взрыве и пожаре в одном из банков в центре Чернигова. Среди людей потерь не было, однако судмедэксперты зафиксировали неудачную попытку залма банковских ячеек в депозитарии. Злоумышленники из-за разрушения здания так и не смогли добраться до имущества клиентов банка.
Преступниками оказались 40-летний житель Запорожской области и 42-летний житель Николаевской области, ранее судимые за разбойные нападения и незаконное хранение оружия. Во время обысков были изъяты две 50-литровые бочки с каннабисом и пистолет, которые были доставлены на экспертизу.
Злоумышленники были арестованы по подозрению в грабительстве и преднамеренной порче имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Часть денег была украдена
Однако, по информации источника издания Страна.ua в рядах полиции, грабители могли украсть часть денег. Похищенная сумма оценивается в 2,4 млн. грн.
"Они через вентиляционное отверстие заполнили помещение горючими материалами и подожгли. Когда горючие материалы загорелись, раздался взрыв, после чего помещение обрушилось. После этого грабители проникли в помещение, где из ячеек хранения украли часть денег", — говорит источник.
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