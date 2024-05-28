Ограбление по-черниговски — полицейские задержали грабителей, которые хотели украсть деньги из банка

Полицейские осматривают изъятые у грабителей вещдоки. Фото: Национальная полиция

Полицейское спецподразделение "КОРД" совместно с Департаментом уголовного розыска Днепропетровского, Запорожского и Николаевского полицейских управлений провели силовую спецоперацию по аресту банды грабителей, которые хотели ограбить черниговский банк. Злоумышленники планировали похитить более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

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Правоохранитель возле банка в Чернигове, где произошло ограбление. Источник: Национальная полиция

По информации правоохранителей, утром 6 мая полиция получила сообщение о взрыве и пожаре в одном из банков в центре Чернигова. Среди людей потерь не было, однако судмедэксперты зафиксировали неудачную попытку залма банковских ячеек в депозитарии. Злоумышленники из-за разрушения здания так и не смогли добраться до имущества клиентов банка.

Полицейские изымают вещественные доказательства. Источник: Национальная полиция

Преступниками оказались 40-летний житель Запорожской области и 42-летний житель Николаевской области, ранее судимые за разбойные нападения и незаконное хранение оружия. Во время обысков были изъяты две 50-литровые бочки с каннабисом и пистолет, которые были доставлены на экспертизу.

Силовики "Корда" арестовывают грабителя. Источник: Национальная полиция

Злоумышленники были арестованы по подозрению в грабительстве и преднамеренной порче имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Часть денег была украдена

Однако, по информации источника издания Страна.ua в рядах полиции, грабители могли украсть часть денег. Похищенная сумма оценивается в 2,4 млн. грн.

Лаз, по которому двигались грабители. Источник: Национальная полиция

"Они через вентиляционное отверстие заполнили помещение горючими материалами и подожгли. Когда горючие материалы загорелись, раздался взрыв, после чего помещение обрушилось. После этого грабители проникли в помещение, где из ячеек хранения украли часть денег", — говорит источник.

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