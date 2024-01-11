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Візит Зеленського до Литви — глава МЗС незадоволений, що його не запросили на зустріч

11 січня 2024 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Візит Зеленського до Литви — глава МЗС незадоволений, що його не запросили на зустріч
Візит Володимира Зеленського в Литву. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його не запросили до складу делегації для зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, який прибув із візитом. Це було не його рішення, проте згодом його все ж покликали на переговори з нашим главою держави.

Про це повідомляє LRT.  

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Очільника МЗС Литви не запросили на зустріч із Зеленським

Ландсбергіс повідомив, що президент Литви Гітанас Науседа не запросив його на візит глави України Володимира Зеленського та його делегації до переговорів. 

"Це не якийсь демарш із мого боку, це не моє рішення, що мене там немає", – сказав він, додавши, що не знає, чому його не запросили. 

Попри те, що очільник литовського МЗС зустрів Зеленського в аеропорту, за його словами, це були лише "ввічливе привітання". 

Однак, як зазначається, він взяв участь у зустрічі пізніше, оскільки прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте запросила його до своєї делегації.

Візит Зеленського до Литви — останні події

Нагадаємо, 10 січня Зеленський прибув до Литви. Він провів зустріч з президентом країни Гітанасом Науседою, де той радо повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю у 200 мільйонів євро. 

Також глава держави зустрівся зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, а також з її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Високопосадовці обговорили подальшу підтримку української інтеграції в НАТО та шляхи притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини на території України.

Крім того, президент України зустрівся з українською громадою у Вільнюсі. Зустріч відбулася в Українському центрі. Він підкреслив, що українці цінують всю допомогу, яку надає Литва.

Володимир Зеленський
Литва
переговори
МЗС

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