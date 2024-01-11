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Визит Зеленского в Литву — глава МИД недоволен, что его не пригласили на встречу

11 января 2024 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Визит Зеленского в Литву — глава МИД недоволен, что его не пригласили на встречу
Визит Владимира Зеленского в Литву. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его не пригласили в состав делегации для встречи с прибывшим с визитом Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это было не его решение, однако со временем его все же позвали на переговоры с нашим главой государства.

Об этом сообщает LRT.

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Главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским

Ландсбергис сообщил, что президент Литвы Гитанас Науседа не пригласил его на визит главы Украины Владимира Зеленского и его делегации к переговорам.

"Это не какой-то демарш с моей стороны, это не мое решение, что меня там нет", – сказал он, добавив, что не знает, почему его не пригласили.

Несмотря на то, что глава литовского МИД встретил Зеленского в аэропорту, по его словам, это было лишь "вежливое поздравление".

Однако как отмечается, он принял участие во встрече позже, поскольку премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пригласила его в свою делегацию.

Визит Зеленского в Литву — последние события

Напомним, 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.

Также глава государства встретился со спикершей Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, а также с ее заместителями, главами парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента. Высокопоставленные чиновники обсудили дальнейшую поддержку украинской интеграции в НАТО и пути привлечения к ответственности России за совершенные ею преступления на территории Украины.

Кроме того, президент Украины встретился с украинским сообществом в Вильнюсе. Встреча прошла в Украинском центре. Он подчеркнул, что украинцы ценят всю помощь, оказываемую Литвой.

Владимир Зеленский
Литва
переговоры
МИД

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