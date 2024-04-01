Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

Черги з авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Помилково вважати, що всі жінки мають можливість вільно виїхати за кордон, будь то на відпочинок, у справах або за прихистком. Право на виїзд людей визначено Законом України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України".

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника ВПО" у Facebook.

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Виїзд жінок за кордон

Згідно зі статтею 6 Закону, громадянкам України може бути відмовлено у виїзді за кордон у таких випадках:

перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду;

обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю, — до закінчення терміну дії обмежень (повідомляється в кожному випадку окремо);

стосовно них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон, — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

засуджені за вчинення кримінального правопорушення — до відбуття покарання або звільнення від покарання;

є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон грн, та такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги — до погашення податкового боргу;

мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків;

ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, — до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Заборона на перетин кордону через борги

Борг за кредитом не становить перешкоди для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконання нею судового рішення.

Однак слід мати на увазі, що наявність відкритого виконавчого провадження може призвести до відмови у виїзді за кордон. Якщо існує грошова заборгованість та боржник ухиляється від виконання своїх зобов'язань, виконавець має право звертатися до суду з проханням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника — фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці (в окремих випадках — три місяці), державний виконавець, самостійно, виносить постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України.

"Водночас відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України додатково до наведених вище підстав українкам може бути заборонено виїзд за межі країни за відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (наприклад, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо)", — йдеться у повідомленні.

Допис "Юридичного порадника для ВПО". Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України 1 квітня практично не виявили на контрольно-пропускних пунктах. Однак мандрівників закликають зважати на ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови.

Також у Чернівцях через рішення суду скасовано заборону на виїзд за кордон для чоловіка, який супроводжував свого тестя з інвалідністю. Чернівецький окружний адміністративний суд визнав рішення прикордонника про відмову в перетині кордону неправомірним.