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Суд у Чернівцях скасував заборону на виїзд за кордон для чоловіка — що відомо

29 березня 2024 22:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Суд у Чернівцях скасував заборону на виїзд за кордон для чоловіка — що відомо
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Чернівцях через рішення суду скасовано заборону на виїзд за кордон для чоловіка, який супроводжував свого тестя з інвалідністю. Чернівецький окружний адміністративний суд визнав рішення прикордонника про відмову в перетині кордону неправомірним.

Про це стало відомо з рішення суду, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень. 

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Скасування заборони перетину кордону

У березні 2024 року Петро Фаринюк звернувся до суду після того, як йому відмовили у перетині кордону разом з тестем, який має інвалідність І групи. Інцидент стався у червні 2023 року в пункті пропуску Порубне на кордоні з Румунією.

Представник прикордонної служби надав відзив на позовну заяву, вказавши, що тесть, якого супроводжував Фаринюк, вже раніше перетинав кордон з іншим чоловіком, який не повернувся в Україну. Прикордонники підозрювали, що тест використовував свою інвалідність для переправлення людей за кордон, тому інформували поліцію про це.

Суддя Олег Анісімов, розглянувши матеріали справи, визнав, що рішення прикордонника про заборону перетину кордону було неправомірним. Таким чином, суд скасував цю заборону для Петра Фаринюка.

Нагадаємо, що у Львівській області правоохоронці перекрили канал для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор вносив дані військовозобов'язаних до однієї з систем, що давало їм право на виїзд за межі України.

Також ми писали про те, що на Закарпатті представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки підвезли чоловіка до кордону, щоб мобілізувати. Мешканець Дніпропетровської області, який приїхав на відпочинок, через дві доби вже їхав як новобранець до навчальної частини ЗСУ. Водночас ТЦК намагається "довести" провину чоловіка, нібито він є ухилянтом.

кордон
суд
Чернівці
прикордонники

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