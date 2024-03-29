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Суд в Черновцах отменил запрет на выезд за границу для мужчины — что известно

29 марта 2024 22:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Суд в Черновцах отменил запрет на выезд за границу для мужчины - что известно
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Черновцах из-за решения суда отменен запрет на выезд за границу для мужчины, сопровождавшего своего тестя с инвалидностью. Черновицкий окружной административный суд признал решение пограничника об отказе в пересечении границы неправомерным.

Об этом стало известно из решения суда, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

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Отмена запрета пересечения границы

В марте 2024 года Петр Фарынюк обратился в суд после того, как ему отказали в пересечении границы вместе с тестем, имеющим инвалидность I группы. Инцидент произошел в июне 2023 года в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

Представитель пограничной службы предоставил отзыв на исковое заявление, указав, что тесть, которого сопровождал Фарынюк, уже раньше пересекал границу с другим мужчиной, он не вернулся в Украину. Пограничники подозревали, что тесть использовал свою инвалидность для переправки людей за границу, потому информировали полицию об этом.

Судья Олег Анисимов, рассмотрев материалы дела, признал, что решение пограничника о запрещении пересечения границы было неправомерным. Таким образом, суд упразднил этот запрет для Петра Фарынюка.

Напомним, что во Львовской области правоохранители перекрыли канал для незаконной переправки мужчин за границу. Организатор вносил данные военнообязанных в одну из систем, что давало им право на выезд за пределы Украины.

Также мы писали о том, что в Закарпатье представители территориального центра комплектования и социальной поддержки подвезли мужчину к границе, чтобы мобилизовать. Приехавший на отдых житель Днепропетровской области через двое суток уже ехал как новобранец в учебную часть ВСУ. В то же время ТЦК пытается "доказать" вину мужчины, якобы он уклонист.

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суд
Черновцы
пограничники

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