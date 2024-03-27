Довгі черги на кордоні через Великодні свята — у ДПСУ розповіли, як уникнути заторів

Черги з авто на прикордонному КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні зафіксовано збільшення черг та пасажиропотоку протягом останніх днів. У Державній прикордонній службі зазначили, що кількість перетинів кордону громадянами в обох напрямках зросла на 8 тис. Відомство назвало декілька пропускних пунктів, які допоможуть уникнути заторів на період Великодніх свят.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram в середу, 27 березня.

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Через Великодні свята, які очікуються вже цієї неділі, на українсько-польському кордоні значно зріс пасажиропотік. За даними ДПСУ, лише за останні дні кількість перетинів кордону зросла на 8 тис.

Найпопулярнішими КПП є "Краківець" та "Шегині", саме тому вони є найбільш завантаженими наразі.

"Найменша динаміка руху спостерігається у "Смільниці", "Грушеві", "Раві-Руській" та "Угриневі". З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", — закликали у ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, які саме КПП блокують поляки.

Також ми писали, що станом на ранок 27 березня черги зафіксовано лише на кордоні з Угорщиною.