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Длинные очереди на границе из-за Пасхальных праздников — в ГПСУ рассказали, как избежать пробок

27 марта 2024 09:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Длинные очереди на границе из-за Пасхальных праздников — в ГПСУ рассказали, как избежать пробок
Очереди из авто на пограничном КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На украинско-польской границе зафиксировано увеличение очередей и пассажиропотока за последние дни. В Государственной пограничной службе указали, что количество пересечений границы гражданами в обоих направлениях возросло на 8 тыс. Ведомство назвало несколько пропускных пунктов, которые помогут избежать пробок на период Пасхальных праздников.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 27 марта.

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Из-за Пасхальных праздников, которые ожидаются уже в это воскресенье на украинско-польской границе, значительно вырос пассажиропоток. По данным ГПСУ, только за последние дни количество пересечений границы выросло на 8 тыс.

Самыми популярными КПП являются "Краковец" и "Шегини", именно поэтому они загружены сейчас.

"Наименьшая динамика движения наблюдается в "Смильнице", "Грушеве", "Раве-Русской" и "Угринове". С целью уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы", — призвали в ГПСУ.

Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, какие именно КПП блокируют поляки.

Также мы писали, что по состоянию на утро 27 марта очереди зафиксированы только на границе с Венгрией.

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