Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

Очереди из авто на границе. Фото: ГПСУ

Ошибочно считать, что все женщины имеют возможность свободно уехать за границу, будь то на отдых, по делам или за убежищем. Право на выезд людей определено Законом Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика ВПЛ" в Facebook.

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Выезд женщин за границу

Согласно статье 6 Закона, гражданкам Украины может быть отказано в выезде за границу в следующих случаях:

находятся под административным надзором Национальной полиции — до прекращения надзора;

знакомые со сведениями, составляющими государственную тайну, — до окончания срока действия ограничений (сообщается в каждом случае отдельно);

в отношении их в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу, — до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений;

осужденные за совершение уголовного правонарушения — к отбытию наказания или освобождению от наказания;

является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, который не выполняет налоговые обязательства и имеет налоговый долг, превышающий 1 миллион грн, и такой налоговый долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования - до погашения налогового долга;

имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение права на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя;

уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом, — к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов.

Запрет на пересечение границы из-за долгов

Долг по кредиту не является препятствием для пересечения границы при условии отсутствия постановления суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником за невыполнение им судебного решения.

Однако следует иметь в виду, что открытое исполнительное производство может привести к отказу в выезде за границу. Если существует денежная задолженность и должник уклоняется от выполнения своих обязательств, исполнитель вправе обращаться в суд с просьбой об установлении временного ограничения в праве выезда должника — физического лица или руководителя должника — юридического лица за пределы Украины до исполнения обязательств.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца (в отдельных случаях — три месяца), государственный исполнитель самостоятельно выносит постановление об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины.

"В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к приведенным выше основаниям украинкам может быть запрещен выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т.д.)", — говорится в сообщении.

Сообщение "Юридического советчика для ВПЛ". Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины 1 апреля практически не обнаружены на контрольно-пропускных пунктах. Однако путешественники призывают учитывать вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы.

Также в Черновцах из-за решения суда отменили запрет на выезд за границу для мужчины, сопровождавшего своего тестя с инвалидностью. Черновицкий окружной административный суд признал решение пограничника об отказе в пересечении границы неправомерным.