Виїзд за кордон — які зміни чекають на українців у березні

Потяг Укрзалізниці. Фото ілюстративне: УЗ

В Україні у березні мають запустити новий потяг "Чоп — Прага". Це буде пряме сполучення зі столицею Чехії. Наразі у цій країні перебуває дуже багато українських біженців.

Про це пише видання PMG у понеділок, 26 лютого.

Потяг з України до Праги

Новий залізничний маршрут значно спростить логістику між Україною та Чехією. "Укрзалізниця" вже уклала угоду з чеським перевізником RegioJet, і в березні новий потяг має почати курсувати.

Внаслідок появи нового маршруту виїзд за кордон і повернення додому буде зручнішим для багатьох громадян. Особливо, якщо враховувати ситуацію, яка останнім часом склалась на деяких пунктах пропуску, де поляки не припиняються протестних акцій.

Очікується, що вартість дорослого квитка становитиме близько 25 євро. До цієї ціни входитиме вода, кава тощо. Але поки що купити квитки неможливо, бо точна дата запуску нового потягу лишається невідомою. Вартість залізничного квитка буде значно нижча, аніж, наприклад, ціна приватних перевізників.

Передбачається, що в поїзді буде 140 місць — 60 сидячих і 80 спальних. В "Укрзалізниці" вважають, що цей рейс матиме неабиякий попит. Також завдяки запуску поїзда дещо зменшаться черги на КПП.

Раніше ми повідомляли, що на українсько-польському кордоні тривають протести фермерів. На декількох пропускних пунктах аграрії обмежили рух не лише вантажівок, але й легкових авто та автобусів. Українці не встигають дістатися певних польський міст, щоб сісти на потяг до України.

В Укрзалізниці створили ще чотири додаткові санітарні вагони для потреб Збройних сил України. Вони вже виведені на залізничні колії.