Выезд за границу — какие изменения ждут украинцев в марте

Поезд Укрзализныци. Фото иллюстративное: УЗ

В Украине в марте должны запустить новый поезд "Чоп-Прага". Это будет прямое сообщение со столицей Чехии. Сейчас в этой стране находится очень много украинских беженцев.

Об этом пишет издание PMG в понедельник, 26 февраля.

Поезд из Украины в Прагу

Новый железный маршрут значительно упростит логистику между Украиной и Чехией. "Укрзализныця" уже заключила соглашение с чешским перевозчиком "RegioJet" и в марте новый поезд должен начать курсировать.

В результате появления нового маршрута, выезд за границу и возвращение домой будет более удобным для многих граждан. Особенно если учитывать ситуацию, которая в последнее время сложилась на некоторых пунктах пропуска, где поляки не прекращаются протестных акций.

Ожидается, что стоимость взрослого билета составит около 25 евро. В эту цену будет входить вода, кофе и т.д. Но пока купить билеты невозможно, потому что точная дата запуска нового поезда остается неизвестной. Стоимость железнодорожного билета будет значительно ниже, чем, например, цена частных перевозчиков.

Предполагается, что в поезде будет 140 мест – 60 сидячих и 80 спальных. В "Укрзализныце" считают, что этот рейс будет пользоваться большим спросом. Также благодаря запуску поезда несколько уменьшатся очереди на КПП.

Ранее мы сообщали, что на украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров. На нескольких пропускных пунктах аграрии ограничили движение не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов. Украинцы не успевают добраться до определенных польских городов, чтобы сесть на поезд в Украину.

В Укрзализныце создали еще четыре дополнительных санитарных вагона для нужд Вооруженных сил Украины. Они уже выведены на железнодорожные пути.