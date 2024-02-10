Укрзалізниця до Дня закоханих запустить "Потяг до тебе" — розважальна програма для пасажирів
Укрзалізниця анонсувала запуск паровоза "Потяг до тебе" на честь свята День закоханих. Скористатися потягом можна буде 14, 16 та 18 лютого у Львові та Києві.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у суботу, 10 лютого.
"Потяг до тебе" від Укрзалізниці до Дня закоханих
В Укрзалізниці оголосили про запуск романтичного експреса до Дня закоханих, який тепер "курсуватиме" не лише у Києві, але й у Львові.
"Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади", — йдеться в повідомленні.
Пасажири паротяга зможуть насолодитися романтичною подорожжю у купе нового потяга компанії. Для відвідувачів ввімкнуть романтичну музику, а також в них буде можливість замовити їжу з меню українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню.
"Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.
Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві", — додали в Укрзалізниці.
Продаж квитків на романтичний рейс стартував 10 лютого о 17:00, придбати їх можна лише в однойменному додатку компанії. Щоб знайти потяг у застосунку, потрібно ввести: Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний або ж Львів — Львів-Романтичний.
Також в експресі виступатиме поет Сергій Жадан, який читатиме свою поезію для гостей.
Нагадаємо, Укрзалізниця уклала угоду з чеським перевізником RegioJet. Це дозволить покращити залізничне сполучення з ЄС та збільшити комфорт пасажирів.
Додамо, Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів. Завдяки йому можна оперативно оформити претензійне повернення квитків.
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