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Укрзалізниця до Дня закоханих запустить "Потяг до тебе" — розважальна програма для пасажирів

10 лютого 2024 20:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Укрзалізниця до Дня закоханих запустить "Потяг до тебе" — розважальна програма для пасажирів
Ретропаровоз. Фото: Укрзалізниця
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Укрзалізниця анонсувала запуск паровоза "Потяг до тебе" на честь свята День закоханих. Скористатися потягом можна буде 14, 16 та 18 лютого у Львові та Києві.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у суботу, 10 лютого.

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"Потяг до тебе" від Укрзалізниці до Дня закоханих

В Укрзалізниці оголосили про запуск романтичного експреса до Дня закоханих, який тепер "курсуватиме" не лише у Києві, але й у Львові. 

"Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації, щоб ті, завдяки кому всі ми маємо можливість безпечно подорожувати країною, змогли провести час зі своїми половинками та створити нові "залізні" спогади", — йдеться в повідомленні. 

Пасажири паротяга зможуть насолодитися романтичною подорожжю у купе нового потяга компанії. Для відвідувачів ввімкнуть романтичну музику, а також в них буде можливість замовити їжу з меню українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню.

Квитки на "Потяг до тебе"
Квитки на "Потяг до тебе". Фото: Укрзалізниця

"Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі.  Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.
Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві", — додали в Укрзалізниці.

Продаж квитків на романтичний рейс стартував 10 лютого о 17:00, придбати їх можна лише в однойменному додатку компанії. Щоб знайти потяг у застосунку, потрібно ввести: Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний або ж Львів — Львів-Романтичний. 

Також в експресі виступатиме поет Сергій Жадан, який читатиме свою поезію для гостей.

Скриншот допису Укрзалізниці
Скриншот допису Укрзалізниці
Скриншот допису Укрзалізниці
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, Укрзалізниця уклала угоду з чеським перевізником RegioJet. Це дозволить покращити залізничне сполучення з ЄС та збільшити комфорт пасажирів.

Додамо, Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів. Завдяки йому можна оперативно оформити претензійне повернення квитків.

Укрзалізниця
Україна
День закоханих
День Святого Валентина
потяг

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