Укрзализныця ко Дню влюбленных запустит "Поезд к тебе" — развлекательная программа для пассажиров

Ретропаровоз. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця анонсировала запуск паровоза "Поезд к тебе" в честь праздника День влюбленных. Воспользоваться поездом можно будет 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

"Поезд к тебе" от Укрзализныци ко Дню влюбленных

В Укрзализныце объявили о запуске романтического экспресса ко Дню влюбленных, который теперь будет "курсировать" не только в Киеве, но и во Львове.

"Половина мест бесплатно предоставлена раненым военнослужащим на реабилитации, чтобы те, благодаря которым все мы имеем возможность безопасно путешествовать по стране, смогли провести время со своими половинками и создать новые "железные" воспоминания", — говорится в сообщении.

Пассажиры поезда смогут насладиться романтическим путешествием в купе нового поезда компании. Для посетителей включат романтическую музыку, а также у них будет возможность заказать еду из меню украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Каждый заказчик получит индивидуальную ссылку на специально разработанное меню.

Билеты на "Поезд к тебе". Фото: Укрзализныця

"Путешествие по Киеву и Львову будет длиться чуть больше 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале. Отправление 14, 16 и 18 февраля во Львове в 18:55, в Киеве в 19:10. Билеты на этот рейс будут разной стоимостью в зависимости от дня недели, цены стартуют от 304 грн во Львове и 458 грн в Киеве", — добавили в Укрзализныце.

Продажа билетов на романтический рейс стартовала 10 февраля в 17:00, приобрести их можно только в одноименном приложении компании. Чтобы найти поезд в приложении нужно ввести: Киев-Пассажирский — Киев-Романтический или Львов — Львов-Романтический.

Также в экспрессе выступит поэт Сергей Жадан, который будет читать свою поэзию для гостей.

Скриншот поста Укрзализныци

Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, Укрзализныця заключила соглашение с чешским перевозчиком RegioJet. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение с ЕС и увеличить комфорт пассажиров.

Добавим, Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис для удобства пассажиров. Благодаря ему можно оперативно оформить претенциозный возврат билетов.