Укрзализныця ко Дню влюбленных запустит "Поезд к тебе" — развлекательная программа для пассажиров
Укрзализныця анонсировала запуск паровоза "Поезд к тебе" в честь праздника День влюбленных. Воспользоваться поездом можно будет 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в субботу, 10 февраля.
"Поезд к тебе" от Укрзализныци ко Дню влюбленных
В Укрзализныце объявили о запуске романтического экспресса ко Дню влюбленных, который теперь будет "курсировать" не только в Киеве, но и во Львове.
"Половина мест бесплатно предоставлена раненым военнослужащим на реабилитации, чтобы те, благодаря которым все мы имеем возможность безопасно путешествовать по стране, смогли провести время со своими половинками и создать новые "железные" воспоминания", — говорится в сообщении.
Пассажиры поезда смогут насладиться романтическим путешествием в купе нового поезда компании. Для посетителей включат романтическую музыку, а также у них будет возможность заказать еду из меню украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Каждый заказчик получит индивидуальную ссылку на специально разработанное меню.
"Путешествие по Киеву и Львову будет длиться чуть больше 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале. Отправление 14, 16 и 18 февраля во Львове в 18:55, в Киеве в 19:10. Билеты на этот рейс будут разной стоимостью в зависимости от дня недели, цены стартуют от 304 грн во Львове и 458 грн в Киеве", — добавили в Укрзализныце.
Продажа билетов на романтический рейс стартовала 10 февраля в 17:00, приобрести их можно только в одноименном приложении компании. Чтобы найти поезд в приложении нужно ввести: Киев-Пассажирский — Киев-Романтический или Львов — Львов-Романтический.
Также в экспрессе выступит поэт Сергей Жадан, который будет читать свою поэзию для гостей.
Напомним, Укрзализныця заключила соглашение с чешским перевозчиком RegioJet. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение с ЕС и увеличить комфорт пассажиров.
Добавим, Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис для удобства пассажиров. Благодаря ему можно оперативно оформить претенциозный возврат билетов.
Читайте Новини.LIVE!