Поїздки з України до Європи — що відомо про новий залізничний рейс

Потяго Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця уклала угоду з RegioJet. Це дозволить покращити залізничне сполучення з Європейським Союзом. Виїзд за кордон для українців та повернення в країну стануть ще зручнішими.

Про це розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко для Interfax.

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Лященко зазначив, що залишилось узгодити лише деякі технічні питання. За його словами, запуск потягу відбудеться у березні.

Перед цим перевізник з Чехії повідомляв про завершення всіх підготовчих робіт до запуску другого потягу сполученням Чоп — Кошице — Прага. Це стане ще однією можливістю для зручних поїздок до Європи. Відомо, що всі необхідні дозволи від Чехії та Словаччини надані, однак термін запуску саме цього рейсу поки невідомий.

Виїзд за кордон для українців цього року повинен ще більше спроститись у плані логістики. Наразі залізничний перевізник України вже оптимізовує маршрути та створює своєрідні хаби.

За попередньою інформацією від ЗМІ, вартість квитка на потяг з Чопа до Праги буде коштувати від 25 євро.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів. Завдяки йому можна оперативно оформити претензійне повернення квитків.

Також ми писали, що Укрзалізниця оголосила про запуск додаткових поїздів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Запуск додаткових поїздів із новими вагонами пов'язаний зі збільшенням попиту у період з 16 по 18 лютого.