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Укрзалізниця створить підрозділ БпЛА — навіщо це потрібно

25 січня 2024 18:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Укрзалізниця створить підрозділ БпЛА — навіщо це потрібно
Поїзди Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Укрзалізниця вирішила створити підрозділ, який за допомогою використання безпілотників буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. До складу цього формування увійдуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з лінії фронту. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Для чого створюють такі підрозділи

"Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі", — запевнили у повідомленні.

Відомо, що Укрзалізниця вже підписала меморандум з Центром підготовки операторів БпЛА "Крук". Навчання будуть проводити завдяки онлайн-платформі для ветеранів, яку створить "Крук" спільно з Фондом "Відродження".

Чого будуть навчати ветеранів-залізничників

Зазначається, що інструктори Центру будуть перекваліфіковувати ветеранів-залізничників. Вони будуть навчати співробітників пілотуванню коптерів та інженерної підготовки, серед якої складання та обслуговування дронів. 

"БпЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод", — додали у повідомленні. 

навчання ветеранів-залізничників на дронах
Скриншот допису з Facebook Укрзалізниці

Нагадаємо, раніше член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця", український політик, народний депутат Сергій Лещенко заявив, що у медіа не одноразово ширились чутки про корупційні скандали в Укрзалізниці, проте компанія очищується від сумнівних закупівель. Так, більшість своїх потреб залізниця задовольняє через державні компанії на пряму, де все прозоро та легко можна перевірити.

Укрзалізниця
робота
безпілотники
ветерани
військові
дрони
охорона

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