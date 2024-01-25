Укрзалізниця створить підрозділ БпЛА — навіщо це потрібно

Поїзди Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УНІАН

Укрзалізниця вирішила створити підрозділ, який за допомогою використання безпілотників буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. До складу цього формування увійдуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з лінії фронту.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Для чого створюють такі підрозділи

"Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі", — запевнили у повідомленні.

Відомо, що Укрзалізниця вже підписала меморандум з Центром підготовки операторів БпЛА "Крук". Навчання будуть проводити завдяки онлайн-платформі для ветеранів, яку створить "Крук" спільно з Фондом "Відродження".

Чого будуть навчати ветеранів-залізничників

Зазначається, що інструктори Центру будуть перекваліфіковувати ветеранів-залізничників. Вони будуть навчати співробітників пілотуванню коптерів та інженерної підготовки, серед якої складання та обслуговування дронів.

"БпЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Facebook Укрзалізниці

Нагадаємо, раніше член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця", український політик, народний депутат Сергій Лещенко заявив, що у медіа не одноразово ширились чутки про корупційні скандали в Укрзалізниці, проте компанія очищується від сумнівних закупівель. Так, більшість своїх потреб залізниця задовольняє через державні компанії на пряму, де все прозоро та легко можна перевірити.