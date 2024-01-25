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Укрзализныця создаст подразделение БпЛА — зачем это нужно

25 января 2024 18:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Укрзализныця создаст подразделение БпЛА — зачем это нужно
Военный управляет дроном. Иллюстративное фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Укрзализныця решила создать подразделение, которое с помощью использования беспилотников будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. В состав этого формирования войдут ветераны-железнодорожники, которые были ранены и вернулись с линии фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Для чего создают такие подразделения

"Эта инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также предоставить возможность ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе", — заверили в сообщении.

Известно, что Укрзализныця уже подписала меморандум с Центром подготовки операторов БпЛА "Крук". Обучение будет проводиться благодаря онлайн-платформе для ветеранов, которую создаст "Крук" совместно с Фондом "Возрождение".

Чему будут учить ветеранов-железнодорожников

Отмечается, что инструкторы Центра будут переквалифицировать ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать сотрудников пилотированию коптеров и инженерной подготовки, среди которых сборка и обслуживание дронов.

"БпЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества Укрзализныци на станциях и гонках, фиксирования правонарушений, выявления краж горючего из локомотивов, инспектирования инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий", — добавили в сообщении.

обучение ветеранов-железнодорожников на дронах
Скриншот сообщения из Facebook Укрзализныци

Напомним, ранее член наблюдательного совета государственного АО "Укрзализныця", украинский политик, народный депутат Сергей Лещенко заявил, что в медиа не раз ширились слухи о коррупционных скандалах в Укрзализныце, однако компания очищается от сомнительных закупок. Так, большинство своих нужд железная дорога удовлетворяет через государственные компании на прямую, где все прозрачно и легко можно проверить.

Укрзализныця
работа
беспилотники
ветераны
военные
дроны
охрана

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