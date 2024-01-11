В Укрзалізниці пояснили, як компанія очистилась від корупції

Член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко. Фото: Новини.LIVE

У медіа не одноразово ширились чутки про корупційні скандали в Укрзалізниці, проте компанія очищується від сумнівних закупівель. Так, більшість своїх потреб залізниця задовольняє через державні компанії на пряму, де все прозоро та легко можна перевірити.

Про це розповів член наглядової ради державного АТ "Укрзалізниця", український політик, народний депутат Сергій Лещенко у проєкті "Київ, що тримається".

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За словами Лещенка, зараз виявити корупцію та боротись з нею стало набагато легше, адже вона документується на гарячому і з цим дуже легко піти в суд.

"Є аудіо, мічені гроші, свідки, зроблений запис. Довести корупцію тут і зараз стало легше. Можливості правоохоронних органів значно виросли. Якісь масштабніші випадки попадають в медіа, але суспільство може зробити хибне уявлення, думаючи як в нас багато корупції у всіх установах, хоча її в десять разів було більше раніше, просто її не документували, про це не повідомляли, про неї мовчали", — пояснює він.

Депутат розповів, що в УЗ корупція була присутня на великих закупівлях, проте зараз більшість необхідних продуктів залізниця закупляє у державних компаніях напряму або через тендери ProZorro.

"До прикладу, дизельне пальне в УЗ закупляється на пряму у виробника без жодних посередників. Тобто немає фірми, яка бере дизель десь задешево, домовляється з менеджером залізниці, щоб в нього купили за "відкат" і постачає за дорого. Такого немає. Дизпаливо в УЗ закупляється в Польщі на заводі "Орлен" і докуповується в державній компанії "Укрнафта". Тобто ту все прозоро і ту частину з махінаціями ми вже відкидаємо", — наводить приклад Лещенко.

За його словами, так закупляється і електроенергія, а саме в держкомпанії "Енергоатом". Він також додав, що природний газ закупляється в "Укрнафти"; вугілля, спецодяг, фарби, постільні набори, акумулятори тощо через тендери ProZorro; кабельна продукція теж напряму у виробника.

"Але суспільство цього не бачить і звертає увагу на резонансні ситуації про виїзд депутатів за кордон, чи інші подібні речі. Тільки що на конкретних прикладах я показав, як УЗ очистилась від корупції на три чверті у закупівлях своїх потреб. Зекономлені величезні кошти, які підуть на покращення самої залізниці чи держави. Це варте того, щоб про це говорити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в 2023 році Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів — торік вона перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення. У грудні підприємство зробило часткове здорожчання цін на міжнародні квитки, але у 2024 році ситуація зміниться.