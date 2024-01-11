В Укрзализныце объяснили, как компания очистилась от коррупции

Член наблюдательного совета государственного АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко. Фото: Новини.LIVE

В медиа не раз ширились слухи о коррупционных скандалах в Укрзализныце, однако компания очищается от сомнительных закупок. Так, большинство своих нужд железная дорога удовлетворяет через государственные компании на прямую, где все прозрачно и легко можно проверить.

Об этом рассказал член наблюдательного совета государственного АО "Укрзализныця", украинский политик, народный депутат Сергей Лещенко в проекте "Киї, що тримається".

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По словам Лещенко, сейчас выявить коррупцию и бороться с ней стало намного легче, ведь она документируется с поличным и с этим очень легко пойти в суд.

"Есть аудио, меченые деньги, свидетели, сделанная запись. Доказать коррупцию здесь и сейчас стало легче. Возможности правоохранительных органов значительно выросли. Какие-то масштабные случаи попадают в медиа, но общество может сделать неправильные выводы, думая как у нас много коррупции во всех учреждениях, хотя ее в десять раз больше было раньше, просто ее не документировали, об этом не сообщали, о ней молчали", — объясняет он.

Депутат рассказал, что в УЗ коррупция присутствовала на крупных закупках, однако сейчас большинство необходимых продуктов железная дорога закупает у государственных компаний напрямую или через тендеры ProZorro.

"К примеру, дизельное топливо в УЗ закупается на прямую у производителя без каких-либо посредников. То есть нет фирмы, которая берет дизель где-то по дешевке, договаривается с менеджером железной дороги, чтобы у него купили за "откат" и снабжает дорого. Такого нет. УЗ закупается в Польше на заводе "Орлен" и докупается у государственной компании "Укрнафта". То есть ту все прозрачно и ту часть с махинациями мы уже отбрасываем", — приводит пример Лещенко.

По его словам, так закупается и электроэнергия, а именно у госкомпании "Энергоатом". Он также добавил, что природный газ закупается у "Укрнафты"; уголь, спецодежда, краски, постельные наборы, аккумуляторы и т.п. через тендеры ProZorro; кабельная продукция тоже напрямую у производителя.

"Но общество этого не видит и обращает внимание на резонансные ситуации о выезде депутатов за границу или другие подобные вещи. Только что на конкретных примерах я показал, как УЗ очистилась от коррупции на три четверти в закупках своих нужд. Сэкономлены огромные средства, которые пойдут на улучшение самой железной дороги или государства. Это стоит того, чтобы об этом говорить", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2023 году Укрзализныця вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров — в прошлом году она перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения. В декабре предприятие сделало частичное удорожание цен на международные билеты, но в 2024 году ситуация изменится.