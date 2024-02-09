Поездки из Украины в Европу — что известно о новом железнодорожном рейсе

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця заключила соглашение с RegioJet. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение с Европейским Союзом. Выезд за границу для украинцев и возвращение в страну станут еще удобнее.

Об этом рассказал глава правления Укрзализныци Евгений Лященко для Interfax.

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Лященко отметил, что осталось согласовать только некоторые технические вопросы. По его словам, запуск поезда состоится в марте.

Перед этим перевозчик из Чехии сообщал о завершении всех подготовительных работ к запуску второго поезда сообщением Чоп — Кошице — Прага. Это станет еще одной возможностью для удобных поездок в Европу. Известно, что все необходимые разрешения от Чехии и Словакии предоставлены, однако срок запуска этого рейса пока неизвестен.

Выезд за границу для украинцев в этом году должен еще больше упроститься в плане логистики. Железнодорожный перевозчик Украины уже оптимизирует маршруты и создает своеобразные хабы.

По предварительной информации от СМИ, стоимость билета на поезд из Чопа в Прагу будет стоить от 25 евро.

Напомним, Укрзализныця запустила новый онлайн-сервис для удобства пассажиров. Благодаря ему можно оперативно оформить претенциозный возврат билетов.

Также мы писали, что Укрзализныця объявила о запуске дополнительных поездов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Запуск дополнительных поездов с новыми вагонами связан с ростом спроса в период с 16 по 18 февраля.