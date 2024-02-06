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Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва на захід України — список

6 лютого 2024 16:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва на захід України — список
Новий вагон Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Укрзализниця оголосила про запуск додаткових поїздів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Запуск додаткових поїздів із новими вагонами пов'язаний зі збільшенням попиту у період з 16 по 18 лютого.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у вівторок, 6 лютого.

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У компанії повідомили, що додаткові рейси будуть обслуговуватись виключно новими вагонами.

"Хоч лютий традиційно вважається низьким сезоном мобільності, фіксуємо підвищення попиту на подорожі 16-18 лютого. Тому вже зараз оперативно призначаємо додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом", — зазначили в УЗ.

Графік руху поїздів

Потяг №195/196 слідуватиме за маршрутом Київ — Львів — Івано-Франківськ 16 та 18 лютого.

  • Виїзд із Києва запланований на 07:37. Зі Львова поїзд вирушить о 15:06, а прибуде до Івано-Франківська о 18:18.
  • З Івано-Франківська відправлення заплановане о 19:25. Відправлення зі Львова — о 23:05 із прибуттям до Києва наступного ранку о 06:19.

Потяг №192/191 здійснюватиме рейси між Львовом та Києвом 16 та 18 лютого.

Від'їзд зі Львова заплановано на 11:55, з прибуттям до столиці о 22:09.

поезда
Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Укрзалізниці надається сервіс транспортування автомобілів у спеціалізованих вагонах. Ціна за перевезення формується на основі ваги транспортного засобу та протяжності маршруту, доступні напрямки охоплюють основні міста України.

Крім того, компанія прийняла рішення про створення нового відділу, завданням якого стане спостереження та захист залізничної інфраструктури із застосуванням дронів.

Київ
Укрзалізниця
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Львів
Україна
Івано-Франківськ
поїзди

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