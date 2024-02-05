В Укрзализныце предупредили о сбое движения поездов — какой рейс отменен

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Акционерное общество "Укрзализныця" объявило о временной отмене рейса поезда Вена — Захонь, с которым следовали прицепные вагоны Вена — Киев. Причиной тому стали сбои в движении поездов между Австрией и Венгрией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, опубликованном в понедельник, 5 февраля.

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Движение беспересадочных спальных поездов Вена — Киев приостановлено. Взамен этого рейса пассажиры могут воспользоваться поездом EC 341 Вена — Будапешт-Келети, который отправляется с главного вокзала столицы Австрии в 20:37.

"Пассажиров, совершающих посадку в Будапеште, просим ожидать прибытия вагонов Вена — Киев в составе поезда EC 341 на станцию Будапешт-Келети в 23:19", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, в Укрзализныце действует услуга перевозки автомобилей в специальных вагонах. Все, кто хочет путешествовать по железнодорожному транспорту, но со своим авто, может воспользоваться автомобилевозом. Стоимость рассчитывается по весу и дальности рейса, а маршруты соединяют крупнейшие украинские города.

Добавим, в 2023 году Укрзализныця вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров — в прошлом году она перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения. В декабре предприятие сделало частичное удорожание цен на международные билеты, но в 2024 году ситуация изменится.