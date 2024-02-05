В Укрзалізниці попередили про збій руху потягів — який рейс скасовано

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оголосило про тимчасове скасування рейсу потяга Відень — Захонь, з яким прямували причіпні вагони Відень — Київ. Причиною цьому стали збої в русі поїздів між Австрією та Угорщиною.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Укрзалізниці, опублікованому в понеділок, 5 лютого.

Читайте також:

Скасовано рейс потяга Відень — Київ

Рух безпересадних спальних потягів Відень — Київ призупинено. На заміну цьому рейсу пасажири можуть скористатися потягом EC 341 Відень — Будапешт-Келеті, який втрушає з головного вокзалу столиці Австрії о 20:37.

"Пасажирів, що здійснюють посадку у Будапешті, просимо очікувати прибуття вагонів Відень — Київ у складі поїзда EC 341 на станцію Будапешт-Келеті о 23:19", — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

Додамо, у 2023 році Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів — торік вона перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення. У грудні підприємство зробило часткове здорожчання цін на міжнародні квитки, але у 2024 році ситуація зміниться.