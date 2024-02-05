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В Укрзалізниці попередили про збій руху потягів — який рейс скасовано

5 лютого 2024 23:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Укрзалізниці попередили про збій руху потягів — який рейс скасовано
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оголосило про тимчасове скасування рейсу потяга Відень — Захонь, з яким прямували причіпні вагони Відень — Київ. Причиною цьому стали збої в русі поїздів між Австрією та Угорщиною.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Укрзалізниці, опублікованому в понеділок, 5 лютого.

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Рух безпересадних спальних потягів Відень — Київ призупинено. На заміну цьому рейсу пасажири можуть скористатися потягом EC 341 Відень — Будапешт-Келеті, який втрушає з головного вокзалу столиці Австрії о 20:37.

"Пасажирів, що здійснюють посадку у Будапешті, просимо очікувати прибуття вагонів Відень — Київ у складі поїзда EC 341 на станцію Будапешт-Келеті о 23:19", — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Скриншот допису Укрзалізниці
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

Додамо, у 2023 році Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів — торік вона перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення. У грудні підприємство зробило часткове здорожчання цін на міжнародні квитки, але у 2024 році ситуація зміниться.

Київ
Укрзалізниця
Україна
Відень
потяг

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