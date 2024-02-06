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Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева на запад Украины — список

6 февраля 2024 16:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева на запад Украины — список
Новый вагон Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Укрзалызниця объявила о запуске дополнительных поездов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Запуск дополнительных поездов с новыми вагонами связан с увеличением спроса в период с 16 по 18 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци во вторник, 6 февраля.

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В компании сообщили, что дополнительные рейсы будут обслуживаться исключительно новыми вагонами.

"Хотя февраль традиционно считается низким сезоном мобильности, фиксируем повышение спроса на путешествия 16-18 февраля. Поэтому уже сейчас оперативно назначаем дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском", — отметили в УЗ.

График движения поездов

Поезд №195/196 будет следовать по маршруту Киев — Львов — Ивано-Франковск 16 и 18 февраля.

  • Выезд из Киева запланирован на 07:37. Из Львова поезд отправится в 15:06, а прибудет в Ивано-Франковск в 18:18.
  • Из Ивано-Франковска отправление запланировано на 19:25. Отправление из Львова — в 23:05 с прибытием в Киев на следующее утро в 06:19.

Поезд №192/191 будет осуществлять рейсы между Львовом и Киевом 16 и 18 февраля.

Отъезд из Львова запланирован на 11:55, с прибытием в столицу в 22:09.

поезда
Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, что в Укрзализныце предоставляется сервис транспортировки автомобилей в специализированных вагонах. Цена за перевозку формируется на основе веса транспортного средства и протяженности маршрута, при этом доступные направления охватывают основные города Украины.

Кроме того, компания приняла решение о создании нового отдела, задачей которого станет наблюдение и защита железнодорожной инфраструктуры с применением дронов. 

Киев
Укрзализныця
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Львов
Украина
Ивано-Франковск
поезда

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