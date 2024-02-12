Виїзд із країни під час війни — чи є попит на подорожі серед українських туристів

Родина подорожує разом. Фото: freepik.com

Статистика українського туроператора Join UP! свідчить про те, що попит на подорожі серед українців відновлюється. Однак показники досі не такі як до початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє Бізнес NV у суботу, 10 лютого.

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Чи є попит на подорожі серед українців

За даними видання, 2023 року послугами Join UP! скористались 235 073 туристи, що на 48% більше, ніж у 2022 році, але все ще вчетверо менше ніж у 2021 році.

Попит на подорожі серед українців. Фото: biz.nv.ua

"Основні тенденції в туріндустрії залишаються майже незмінними з попереднього року: ми так само бачимо переважно попит на закордонні тури від жінок, чи жінок із дітьми, а тури по Україні, відповідно, частіше бронюють разом із чоловіками. Люди вже звикли, що вильоти здійснюються з найближчих до України аеропортів, тому запит на авіатури домінує", — зазначила керівна директорка Join UP! Україна Ірина Мосулезна.

Найчастіше для подорожей українці обирають саме літо, особливо торік відзначився популярністю червень. Однак серед туристів Join UP! найпопулярніший липень, який зафіксував 39 559 мандрівників, а от найменш популярний — лютий — 7 026 туристів.

Попит на подорожі серед українців. Фото: biz.nv.ua

Найчастіше українці бронюють авіатури в Єгипет та Туреччину. Серед автобусних перевізок лідирує Туреччина, далі за нею йде Болгарія, а потім Чорногорія. Окрім цього, у Болгарії найчастіше відпочивають українці з дітьми.

"Тури Україною увійшли до трійки найпопулярніших напрямків взимку, а також посіли 8 сходинку протягом літнього сезону відпусток", — зазначає видання.

Попит на подорожі серед українців. Фото: biz.nv.ua

У 2023 році українці вже звично віддають перевагу авіатурам, що становить 85,6%, порівняно з автобусними подорожами — 7,7%. Хоча в 2022 році частка автобусних турів була вищою — 12%.

"Такі зміни демонструють, що люди намагаються повернутись до звичних форматів подорожі. При цьому важливим фактором комфортної адаптації до нових умов авіаперевезень став запуск трансферів — наразі з України можна зручно дістатись до Кишинева, Жешува, Сучави. Так, поїздки до польського Жешува мають найбільшу популярність — послугою протягом року скористались 19 115 туристів", — розповіли в Join UP!

Найчастіше українці обирають аеропорт у Кишиневі, звідки в мандрівку відправились 55,4% всіх туристів. Другу сходинку займає Жешув — 22,5%, а потім Бухарест — 6,2%.

Попит на подорожі серед українців. Фото: biz.nv.ua

Торік найчастіше подорожували жінки — 59%, дітей серед туристів було 24%, а чоловіків — 17% (куди входять як закордонні тури, так і подорожі Україною). У 2023 році середня тривалість туру становила 7 ночей, а витрати на мандрівку українців зросли на 11,6% порівняно з попереднім роком.

Попит на подорожі серед українців. Фото: biz.nv.ua

Крім того, торік ще скоротилась глибина бронювання турів, яка становить тепер ледь понад тиждень.

"Частіше мандрівку оформлювали лише за 8 днів до початку поїздки. У 2022 році найпопулярніші терміни бронювання були більшими — 14−21 день. Тенденція на скорочення глибини бронювання зберігається від початку пандемії коронавірусу в 2020 році в усьому світі. Україна тут не є виключенням і скоріше підтверджує світовий тренд", — додає видання.

Нагадаємо, що Укрзализниця оголосила про запуск додаткових поїздів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Відомо, з чим це пов'язано та коли можна буде скористатись.

Також ми повідомляли, що в Україні планують змінити правила виїзду за кордон рейсових автобусів з понеділка, 12 лютого. Завдяки цьому українці зможуть швидше діставатися інших країн Європи.