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Выезд из страны во время войны — есть ли спрос на путешествия среди украинских туристов

12 февраля 2024 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выезд из страны во время войны — есть ли спрос на путешествия среди украинских туристов
Семья путешествует вместе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Статистика украинского туроператора Join UP! свидетельствует о том, что спрос на поездки среди украинцев восстанавливается. Однако показатели до сих пор не такие, как до начала полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает Бизнес NV в субботу, 10 февраля.

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Есть ли спрос на путешествия среди украинцев

По данным издания, в 2023 году услугами Join UP! воспользовались 235 073 туриста, что на 48% больше, чем в 2022 году, но все еще вчетверо меньше, чем в 2021 году.

Спрос на путешествия среди украинцев
Спрос на поездки среди украинцев. Фото: biz.nv.ua

"Основные тенденции в туриндустрии остаются почти неизменными с предыдущего года: мы также видим преимущественно спрос на зарубежные туры от женщин или женщин с детьми, а туры по Украине, соответственно, чаще бронируют вместе с мужчинами. Люди уже привыкли, что вылеты осуществляются с ближайших к Украине аэропортов, поэтому запрос на авиатуры доминирует", — отметила управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

Чаще всего для путешествий украинцы выбирают лето, особенно в прошлом году отличился популярностью июнь. Однако, среди туристов Join UP! самый популярный июль, зафиксировавший 39 559 путешественников, а вот наименее популярный — февраль — 7 026 туристов.

Спрос на путешествия среди украинцев
Спрос на поездки среди украинцев. Фото: biz.nv.ua

Чаще украинцы бронируют авиатуры в Египет и Турцию. Среди автобусных перевозок лидирует Турция, за ней следует Болгария, а затем Черногория. Кроме того, в Болгарии чаще всего отдыхают украинцы с детьми.

"Туры по Украине вошли в тройку самых популярных направлений зимой, а также заняли 8 строчку в течение летнего сезона отпусков", — отмечает издание.

Спрос на путешествия среди украинцев
Спрос на поездки среди украинцев. Фото: biz.nv.ua

В 2023 году украинцы уже привычно предпочитают авиатуры, что составляет 85,6% по сравнению с автобусными путешествиями — 7,7%. Хотя в 2022 году доля автобусных туров была выше — 12%.

"Такие изменения демонстрируют, что люди пытаются вернуться к привычным форматам путешествия. При этом важным фактором комфортной адаптации к новым условиям авиаперевозок стал запуск трансферов — сейчас из Украины можно удобно добраться до Кишинева, Жешува, Сучавы. Так, поездки в польский Жешув пользуются наибольшей популярностью — услугой в течение года воспользовались 19 115 туристов", — рассказали в Join UP!

Чаще украинцы выбирают аэропорт в Кишиневе, откуда в путешествие отправились 55,4% всех туристов. Вторую строчку занимает Жешув — 22,5%, а затем Бухарест — 6,2%.

Спрос на путешествия среди украинцев
Спрос на поездки среди украинцев. Фото: biz.nv.ua

В прошлом году чаще всего путешествовали женщины — 59%, детей среди туристов было 24%, а мужчин — 17% (куда входят как зарубежные туры, так и путешествия по Украине). В 2023 году средняя продолжительность тура составляла 7 ночей, а расходы на путешествие украинцев выросли на 11,6% по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на путешествия среди украинцев
Спрос на поездки среди украинцев. Фото: biz.nv.ua

Кроме того, в прошлом году еще сократилась глубина бронирования туров, которая составляет теперь чуть больше недели.

"Чаще путешествие оформляли только за 8 дней до начала поездки. В 2022 году самые популярные сроки бронирования были большими — 14-21 день. Тенденция на сокращение глубины бронирования сохраняется с начала пандемии коронавируса в 2020 году по всему миру. Украина здесь не исключение и скорее подтверждает мировой тренд", — добавляет издание.

Напомним, что "Укрзализныця" объявила о запуске дополнительных поездов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Известно, с чем это связано и когда можно воспользоваться.

Также мы сообщали, что в Украине планируется изменить правила выезда за границу рейсовых автобусов с понедельника, 12 февраля. Благодаря этому украинцы смогут быстрее добраться до других стран Европы.

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