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В Україні змінили правила виїзду рейсових автобусів за кордон — деталі

11 лютого 2024 21:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні змінили правила виїзду рейсових автобусів за кордон — деталі
Рейсові автобуси на кордоні. Фото: НСН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні планують змінити правила виїзду за кордон рейсових автобусів з понеділка, 12 лютого. Завдяки цьому українці зможуть швидше діставатися інших країн Європи.

Про це заявив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

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Зміни у правилах виїзду автобусів за кордон

"Починаючи понеділка масштабуємо єЧергу для автобусів на всі пункти пропуску, загалом послуга діятиме на 29 пунктах перетину кордону", — написав він.

Мається на увазі виключно реєстрація в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

За словами Кубракова, масштабування єЧерги — це частина послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира. 

"Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та прибрати черги перед пунктами пропуску — ключова мета цих змін. Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон", — зауважив він.

За його словами, потім на основі актуальної мережі маршрутів кожному автобусу буде запропоновано часовий проміжок для перетину кордону.

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Скриншот допису Кубракова

Нагадаємо, що прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали порушника кордону з Молдовою. Чоловік намагався повернутися в Україну поза пунктом пропуску.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили підприємця, якого підозрюють у переправлені ухилянтів за кордон. Мешканець Ізмаїла "наймав" чоловіків, як водіїв рейсових автобусів та реєстрував у системі "Шлях".

Олександр Кубраков
кордон
прикордонники
автобуси

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